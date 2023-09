Gespräch zweier Machthaber Russland wird Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch im Raumfahrtzentrum Wostotschny empfangen und seinem Gast Unterstützung beim Bau von Satelliten zugesichert. „Deswegen sind wir ins Kosmodrom Wostotschny gekommen“, sagte Putin auf entsprechende Fragen der Presse. Kim zeige großes Interesse an russischer Raketentechnik, sagte Putin. Bei den Gesprächen dürften es auch um militärische Themen gehen. „Wir werden alle diese Themen besprechen“, antwortete Putin auf eine Frage nach einer militärisch-technischen Zusammenarbeit beider Staaten. Ein zentrales Thema der Beratungen dürften nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland für dessen Krieg in der Ukraine sein. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte auf eine entsprechende Frage allerdings lediglich: „Unsere Länder kooperieren in sensiblen Bereichen, die nicht öffentlich gemacht werden sollten.“