Moskau Russische Internetseiten nach Panne zeitweise nicht erreichbar

Millionen Mobilfunknutzer in Russland hatten am Dienstag mit dem Zugang zu Internetseiten oder Apps der Domäne .ru Probleme. Nutzer in der russischen Hauptstadt Moskau berichteten, dass ihre Apps fürs Banking nicht funktionierten, aber etwa auch Serviceportale, soziale Netzwerke und Nachrichtenseiten nicht erreichbar waren. Das Digitalisierungsministerium teilte am Abend in Moskau mit, dass die technischen Probleme behoben seien. Der Zugang zu den vorher nicht erreichbaren Seiten funktionierte wieder.