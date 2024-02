Putin- und Kremlkritiker Was über Alexej Nawalnys Tod bislang bekannt ist

Trotz Druck seitens der Behörden trauerten landesweit an improvisierten Gedenkstätten viele Menschen öffentlich, legten Blumen nieder, zündeten Kerzen an und stellten Bilder Nawalnys auf. Nach Informationen von Menschenrechtlern gab es landesweit Hunderte von Festnahmen. Das Internetportal ovd.info berichtete am Samstagnachmittag, dass mindestens 359 Menschen in 32 Städten festgenommen worden seien, darunter auch in Moskau, St. Petersburg, Brjansk und Krasnodar. Gegen Beteiligte seien Haftstrafen bis zu zwei Wochen verhängt worden, teilten Menschenrechtsorganisationen mit. Die US-Botschafterin in Moskau besuchte am Sonntag ebenfalls eine der Gedenkstätten für Nawalny. Auch außerhalb Russlands gab es zahlreiche Kundgebungen zum Gedenken an den Kremlgegner, meist vor diplomatischen Vertretungen.