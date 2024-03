Michel gratuliert Putin noch vor Wahlende Wie der EU-Ratspräsident über Putin spottet

Unbekannte haben einem Medienbericht zufolge einen Molotow-Cocktail auf ein Wahllokal geworfen. Der Vorfall am ersten der insgesamt drei Wahltage habe sich in der zweitgrößten russischen Stadt St. Petersburg ereignet, berichtet die lokale Nachrichtenseite Fontanka. Die Metropole am finnischen Meerbusen ist die Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin.