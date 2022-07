Trolle, Bots, bezahlte Schreiber : Russland verstärkt Propaganda in Osteuropa

Washington Mit Trollen, gefälschten Konten und bezahlten Multiplikatoren verstärkt Russland seinen Informationskrieg in den ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts. Kern der Kampagnen ist meist antiwestliche Propaganda.

Während in der Ukraine Bomben fallen, verstärkt Russland seinen Informationskrieg in Osteuropa: Mit gefälschten Konten und Propaganda schürt Moskau Ängste vor Flüchtlingen und steigenden Treibstoffpreisen und bezeichnet den Westen als unzuverlässigen Verbündeten.

Auch in anderen Ländern der Region versucht Russland mit ähnlichen Mitteln, die Schuld für die Invasion in der Ukraine, die folgende Flüchtlingskrise und steigende Preisen für Nahrungsmittel und Treibstoff von sich zu schieben.

„Diese Reaktionen anzufachen ist ein Leichtes für russische Informationskampagnen“, sagt Brookie. „Ihre staatlichen Medien können das Publikum besser analysieren als die meisten Medienunternehmen weltweit.“ Erfolgreich seien diese Narrative vor allem in Ländern, in denen der nationale Diskurs kontrovers geführt werde oder es stärker polarisierte Medienmärkte gebe.

Auch die Beziehungen der Regierung zu Moskau sind kompliziert. Bulgarien wies vor kurzem wegen Spionageverdachts 70 russische Diplomaten aus, worauf der Kreml mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen drohte.

In derselben Woche veröffentlichte die russische Botschaft in Sofia einen Spendenaufruf, in dem bulgarische Bürger aufgefordert werden, für die Unterstützung der russischen Armee und ihren Einmarsch in der Ukraine zu spenden. Sofia reagierte verärgert auf den Versuch Russlands, in einem Nato-Land um Spenden für seinen Krieg zu werben: „Das ist skandalös“, twitterte Boschidar Boschanow, der im Kabinett Petkows Minister für Digitalisierung war. „Es ist nicht richtig, die Plattform für die Finanzierung des Aggressors zu nutzen.“