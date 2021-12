Migrationsbehörde : Russland verpflichtet Ausländer zu medizinischen Untersuchungen

Moskau Blutprobe, Röntgenaufnahme, CT: Auf Ausländer in Russland kommen ab dem Frühjahr aufwändige medizinische Zwangsuntersuchungen zu. Die neue Verordnung zieht umgehend Kritik nach sich.

Russland führt medizinische Zwangsuntersuchungen für Deutsche und andere Ausländer ein. Die Regelung tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Das russische Außenministerium in Moskau teilte auf Anfrage von Korrespondenten mit, sich um „günstige Bedingungen“ für Medienvertreter und deren Familien kümmern zu wollen. Das Gesetz schreibt demnach ab dem kommenden Frühjahr aufwendige medizinische Checks alle drei Monate vor. Dazu zählen neben einer Blutentnahme auch Röntgenuntersuchungen oder CT-Aufnahmen.