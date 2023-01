Berichterstattung aus dem Exil Russland verbietet Onlinezeitung „Meduza“

Die Einstufung als „unerwünschte Organisation“ kann für Leser nun gravierende Folgen haben, wie die ins EU-Land Lettland geflohene Redaktion mitteilte. Konkret drohe etwa eine strafrechtliche Verfolgung für das Teilen von „Meduza“-Artikeln in sozialen Netzwerken, für Spenden und für Interviews mit den Reportern der Zeitung. Auch in Russland verbliebene „Meduza“-Journalisten seien in Gefahr.