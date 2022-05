Schuldenrückzahlung für Kreml blockiert : USA stopfen Schlupfloch für russischen Zahlungsverkehr

Die USA kappen die Möglichkeit, Zahlungen für russische Staatsschulden über US-Banken abzuwickeln. Dadurch droht Russland Ende Juli ein Zahlungsausfall. Der Schritt wurde von Investoren aber bereits erwartet.

Die USA beenden am (morgigen) Mittwoch die letzte Möglichkeit Russlands, seine Milliardenschulden an internationale Investoren zurückzuzahlen. In einer Mitteilung des US- Finanzministeriums vom Dienstag hieß es, eine Lizenz, die Russland weiterhin die Bezahlung seiner Gläubiger über amerikanische Banken erlaubt, werde nicht verlängert. Russland könnte damit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Der Kreml scheint mit dem Schritt gerechnet zu haben. Das russische Finanzministerium zahlte zwei im Mai fällige Anleihen bereits am Freitag, also vor Fristablauf am 25. Mai. Die nächsten Zahlungen stehen am 23. Juni an. Für sie gilt eine 30-tägige Nachfrist, so dass Ende Juli ein russischer Zahlungsausfall für Schulden im Ausland erklärt werden müsste. Es wäre der erste seit der Russischen Revolution 1917.