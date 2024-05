Wegen Diebstahlsverdacht US-Soldat in Russland festgenommen

In Russland ist ein US-Soldat festgenommen und des Diebstahls beschuldigt worden. Der Soldat sei in Südkorea stationiert gewesen und habe sich auf dem Heimweg in die Vereinigten Staaten befunden, sich dann jedoch für eine Reise nach Russland entschieden, sagten zwei US-Vertreter, die anonym bleiben wollten. Der Mann sei Ende vergangener Woche in der Pazifik-Hafenstadt Wladiwostok festgenommen worden und weiter in Haft.