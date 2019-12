Kostenpflichtiger Inhalt: „Antisemitisches Schwein“ und „Drecksack“ : Russland und Polen streiten über den Zweiten Weltkrieg

Der polnische Botschafter Józef Lipski (r.) am 1. Januar 1935 mit Adolf Hitler beim Empfang der ausländischen Diplomaten in Berlin. Foto: ullstein bild - Heinrich Hoffman/Heinrich Hoffmann

Warschau Immer wieder ist die falsche Behauptung zu hören, Polen sei mitschuldig gewesen am Zweiten Weltkrieg. Jetzt hat Wladimir Putin sich so geäußert. Seine Motive allerdings sind durchsichtig. Auch über den polnischen Di­­plo­maten Józef Lipski hat der Kremlchef hergezogen. Die Regierung in Warschau ist empört.