Russland und Nordkorea Gefährliches Bündnis

Info

Kim Jong Un bei einem Besuch in Russland im April 2019. ⇥Foto: AP Foto: AP/Alexander Safronov

Ankündigung Die USA drohen Nordkorea für den Fall von Waffenlieferungen an Russland mit Konsequenzen. Das kommunistische Land werde in der internationalen Gemeinschaft einen Preis dafür zahlen, sagte der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, Jake Sullivan, am Dienstag vor Reportern. „Wir werden Nordkorea weiterhin auffordern, sich an seine öffentlichen Zusagen zu halten und keine Waffen an Russland zu liefern“, kündigte Sullivan außerdem an.



Russland Die Berichte von US-Medien, wonach ein Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Kim Jong Un in den nächsten Tagen anstehen soll, wurden von russischer Seite bislang nicht kommentiert. Es gebe nichts dazu zu sagen, teilte das Präsidialamt in Moskau am Dienstag mit.



Anfahrt Kim Jong Un verlässt sein abgeschottetes Land nur sehr selten, könnte aber den Beamten zufolge für das Treffen mit einem gepanzerten Zug nach Wladiwostok an der russischen Pazifikküste reisen, wie die „New York Times“ schrieb. Es sei aber auch möglich, dass Kim nach Moskau reise. ⇥(dpa/rtr)