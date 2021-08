Gegen Terrorismus und Drogenhandel : Russland und China wollen in Afghanistan-Krise enger zusammenarbeiten

Peking/Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen angesichts der instabilen Lage in Afghanistan ihre Zusammenarbeit gegen die terroristische Bedrohung und den Drogenhandel verstärken.

Vor dem Hintergrund der Krise in Afghanistan wollen China und Russland ihre Zusammenarbeit stärken. Der chinesische Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin tauschten sich dazu am Mittwoch in einem Telefonat aus. Das berichteten übereinstimmend der Kreml in Moskau und Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.