Russland und China Freundschafts-Demonstration in Moskau

Der Moskau-Besuch des chinesischen Spitzendiplomaten, der auch als Vorspiel für einen geplanten Gipfel zwischen Staatschef Xi Jinping und Wladimir Putin dient, hat erneut bekräftigt, dass China seine doppelgleisige – und auch widersprüchliche – Position nicht geändert hat: Im Westen präsentiert man sich immer wieder als „neutraler Vermittler“ und „friedensliebende Nation“, im Kreml hingegen feiert man die „felsenfeste“ Freundschaft. „Im Grunde versucht China also auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen“, fasst es Evan Feigenbaum, Vize-Präsident beim Washingtoner „Carnegie Endowment for International Peace“ in einem aktuellen Podcast zusammen.