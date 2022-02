Übersicht der Ereignisse : Russlands Ziele in der Ukraine auf der Karte

Russlands Ziele in der Ukraine auf der Karte

Düsseldorf Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat begonnen. Aus nahezu allen Teilen des Landes wurden am Donnerstagmorgen Explosionen und Beschuss gemeldet. Unsere Karte zeigt die Ereignisse.

Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 hat Russland mit Raketenangriffen auf militärische Ziele in der ganzen Ukraine begonnen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba spracht von einem „großangelegten Krieg gegen die Ukraine“. Unsere Karte oben zeigt eine Übersicht der Angriffe. Diese aktualisieren wir fortlaufend. Den Stand der einzelnen Punkte finden Sie jeweils, in dem Sie darauf klicken.