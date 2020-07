Erste Wahl-Ergebnisse : Russland stimmt mit großer Mehrheit für Putins Machterhalt

Moskau Die Operation Machterhalt für Kremlchef Wladimir Putin hat erwartungsgemäß ihre letzte Hürde genommen. Noch sind es nur die ersten Ergebnisse. Aber die neue Verfassung ist mit großer Mehrheit angenommen. Protest regte sich trotzdem.

Rund 70 Prozent der Berechtigten stimmten nach Angaben der Wahlkommission für das neue Grundgesetz, mit dem der 67-jährige Putin bis 2036 an der Macht bleiben könnte. 28,1 Prozent lehnten demnach die Verfassung ab. Das war der Stand nach Auszählung von mehr als 10 Prozent der Stimmzettel am Mittwoch. Die Ergebnisse wurden veröffentlicht, obwohl der Urnengang noch nicht in allen Teilen des Landes beendet war.

Die Wahlbeteiligung wurde mit knapp 65 Prozent angegeben. Insgesamt waren im flächenmäßig größten Land der Erde mit elf Zeitzonen 110,5 Millionen Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die letzten Wahllokale sollten am Abend um 20.00 Uhr MESZ in der Ostseeexklave Kaliningrad schließen.

Dieser Trend eines Sieges für den Kreml deckte sich mit Nachwahlbefragungen des staatlichen Wziom-Instituts, die bereits am Montag veröffentlicht worden waren. Unabhängige Meinungsforscher hatten dagegen keinen so deutlichen Sieg vorhergesagt. In der russischen Hauptstadt und in St. Petersburg kam es zu Protesten einzelner Putin-Gegner. Sie verliefen bis zum frühen Abend friedlich.