Bekämpfung der globalen Lebensmittelkrise : Russland stellt Bedingungen für Verlängerung von Getreide-Abkommen

Eine Woche vor dem Auslaufen des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides zeichnet sich keine Verlängerung des wichtigen Vertrages ab. Um Fortschritte in dieser Sache zu erzielen, hat Russland eine ganz spezielle Forderung.

Eine Woche vor dem Auslaufen des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides zeichnet sich keine Verlängerung des für die globalen Lebensmittelpreise wichtigen Vertrages ab. Zwar seien die Gespräche mit Vertretern der Vereinten Nationen in Genf nützlich gewesen, aber die Frage einer Verlängerung sei weiter offen, zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS am Samstag den stellvertretenden Außenminister Sergej Werschinin.

Er forderte, die staatliche russische Rosselchos-Bank müsse von den westlichen Sanktionen ausgenommen und wieder an das internationale Zahlungssystem Swift angeschlossen werden. Vorher könne es keine Fortschritte geben.

DÜNGER-FRACHTER SOLLEN AFRIKA BELIEFERN

Neben Getreide sind auch Düngemittel-Lieferungen aus Russland vor allem für ärmere Länder wichtig. Derzeit stecken mit russichem Dünger beladene Frachter in den Niederlanden, Estland und Belgien fest. Sie sollen nun nach Afrika auslaufen, meldete TASS am Samstag unter Berufung auf den Düngemittel-Hersteller Uralchem-Uralkali. Die Agentur zitierte Uralchem-Chef Dmitri Konjajew mit den Worten, der Konzern arbeite mit den Vereinten Nationen (UN) zusammen, um kostenlose Lieferungen von mehr als 262.000 Tonnen Mineraldünger nach Afrika zu organisieren, die in den EU-Ländern festgesetzt worden seien.