Schwarzes Meer : Russland soll niederländisches Kriegsschiff bedrängt haben

Den Haag Die Niederlande werfen Russland einen Zwischenfall im Schwarzen Meer vor. Kampfflugzeuge sollen „Scheinangriffe“ auf ein Kriegsschiff geflogen haben. Russland streitet dies ab.

Zwischen russischen Kampfflugzeugen und einem niederländischen Kriegsschiff im Schwarzen Meer hat es nach Angaben aus Den Haag einen Zwischenfall gegeben. Die Flugzeuge hätten die Fregatte "HNMLS Evertsen" am vergangenen Donnerstag im Südosten der Krim-Halbinsel über einen Zeitraum von fünf Stunden "wiederholt bedrängt" und dabei "Schein-Attacken" geflogen, teilte das niederländische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Moskau widersprach: Die Flugzeuge hätten "in sicherem Abstand" und "in Übereinstimmung mit den internationalen Regeln" operiert.