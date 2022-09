Millionen für „Axioma“ : Erstmals wegen Russland-Sanktionen beschlagnahmte Luxusjacht versteigert

in Auktionator hält während einer Versteigerung einen Hammer in der Hand (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Naupold

Gibraltar Zwangsversteigerung der besonderen Art: In Gibraltar ist die beschlagnahmte Jacht des russischen Oligarchen Dimitri Pumpjanski unter den Hammer gekommen - für 37,5 Millionen Dollar.

Ein unbekannter Käufer hat die Luxusjacht „Axioma“ des russischen Oligarchen Dimitri Pumpjanski bei einer Zwangsversteigerung in Gibraltar für 37,5 Millionen Dollar (39,1 Millionen Euro) erworben. Das teilte ein Gericht in dem britischen Überseegebiet am Südzipfel Spaniens am Dienstagabend mit. Die 73 Meter lange „Axioma“ sei die erste Jacht eines Oligarchen, die wegen Sanktionen infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine den Eigentümer wechselt, schrieb die Zeitung „Gibraltar Chronicle“.