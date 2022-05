Verwunderung in sozialen Netzwerken : Rücktrittswelle von Gouverneuren in Russland

Rücktrittswelle von Gouverneuren in Russland

Verwunderung in sozialen Netzwerken

Moskau Russland besteht aus mehr als 80 sogenannten Föderationssubjekten, die wiederum von Gouverneuren geleitet werden. Fünf davon erklärten innerhalb weniger Stunden entweder ihren Rücktritt oder nicht erneut antreten zu wollen.

In Russland hat eine ungewöhnliche Rücktrittswelle von regionalen Gouverneuren für Aufsehen gesorgt. Am Dienstag erklärten innerhalb weniger Stunden insgesamt fünf Gebietschefs in verschiedenen Landesteilen, entweder zurückzutreten oder nicht zur Wiederwahl antreten zu wollen.