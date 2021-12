Nach Gipfel mit Joe Biden : Putin weist Vorwurf eines möglichen Überfalls auf die Ukraine zurück

Der Kremlchef betonte, dass für Russland eine Aufnahme der Ukraine in die Nato nicht hinnehmbar sei. Foto: AFP/EVGENY ODINOKOV

Sotschi Russland sei ein „friedliebender Staat“, sagte Putin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Ob Russland die Ukraine überfallen werde, sei darum eine „provozierende Frage“. US-Präsident Biden soll Putin am Dienstagabend eindringlich vor einer russischen Invasion gewarnt haben.

Nach Wochen internationaler Aufregung um einen möglichen russischen Überfall auf die Ukraine hat sich Kremlchef Wladimir Putin nach seinem Gipfel mit US-Präsident Joe Biden erstmals persönlich zu den Vorwürfen geäußert. Russland sei ein „friedliebender Staat“, sagte Putin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Sotschi. Es sei daher eine „provozierende Frage“, ob Russland die Ukraine überfallen werde, so der Kremlchef nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.