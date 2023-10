Weltweites Testverbot für Atomwaffen Russisches Parlament zieht Ratifikation von Atomtestverbot zurück

Das russische Parlament hat die Ratifizierung des weltweiten Verbots von Atomtests rückgängig gemacht. Die Abgeordneten der Staatsduma votierten am Mittwoch in dritter Lesung einmütig dafür, die Ratifizierung des Kernwaffenteststopp-Vertrags (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) zu widerrufen. Der Föderationsrat soll in der kommenden Woche darüber abstimmen.