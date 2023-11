Verteidigungsausgaben um 25 Prozent erhöht Russlands Parlament billigt Rekordhaushalt

Es wurde erwartet, dass die Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr zum ersten Mal in der modernen russischen Geschichte die Sozialausgaben übersteigen werden. Bei dem Haushalt „geht es darum, den Krieg in der Ukraine in den Griff zu bekommen und für eine dauerhafte militärische Konfrontation mit dem Westen gerüstet zu sein“, sagte Richard Connolly, Experte für Russlands Militär und Wirtschaft am Royal United Services Institute in London. Er sprach von einer „umfassenden Remilitarisierung der russischen Gesellschaft“.