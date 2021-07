Lieferungen ausgesetzt : Champagner-Hersteller darf sich in Russland nicht mehr Champagner nennen

Moskau Ein neues Gesetz führt in Russland zu dem kuriosen Umstand, dass sich original französischer Champagner dort nicht mehr „Champagner“ nennen darf, sondern nur noch „Sekt“ heißt. Eine große Marke zieht Konsequenzen.

AST, führende Vertriebsfirma für alkoholische Getränke in Russland, teilte mit, dass Moët Hennessy in einem Schreiben über die geplante Aussetzung seiner Champagnerlieferungen informiert habe. Dieser Schritt sei „gerechtfertigt“, sagte AST-Chef Leonid Rafailow laut Nachrichtenagentur AFP. Nach seinen Angaben wäre Moët Hennessy durch das am Freitag durch Kreml-Chef Wladimir Putin in Kraft gesetzte Gesetz gezwungen, sich in Russland neu registrieren zu lassen.