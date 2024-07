Ausfall im russischen Kernkraftwerk Rostow Stromabschaltungen im heißen Süden Russlands

Auslöser der Schwierigkeiten war die automatische Abschaltung eines Reaktorblocks im russischen Kernkraftwerk Rostow am Dienstagnachmittag. Der Ausfall sorgte dafür, dass etwa 2,5 Millionen Menschen zeitweise ohne Strom waren. Betroffen waren Gebiete von Krasnodar an der Schwarzmeerküste bis in das Hunderte Kilometer entfernte Dagestan am Kaspischen Meer. Zugleich habe der Tagesverbrauch für den Süden Russlands am Dienstag einen historischen Höchststand erreicht, teilte die für das Netz zuständige Behörde mit. In der Hitze waren viele Kühlanlagen im Einsatz.