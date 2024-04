Strafe wegen „Hochverrats“ Mann in Russland wegen versuchter Militärspionage für Deutschland verurteilt

In Sibirien ist ein Mann wegen der versuchten Weitergabe militärischer Informationen an Deutschland zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Wie die Staatsanwaltschaft der russischen Region Omsk und Geheimdienste am Donnerstag mitteilten, muss der 46-Jährige seine Strafe wegen „Hochverrats“ in einem Straflager mit strengen Haftbedingungen absitzen. Demnach hat der Mann im Jahr 2022 „geheime militärbezogene Informationen gesammelt und versucht, Kontakt mit dem Vertreter eines ausländischen Staates aufzunehmen, um ihm diese zu übermitteln“.