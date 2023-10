Nach antisemitischen Ausschreitungen Russland macht Westen für Dagestan verantwortlich

Nach den antisemitischen Vorfällen in Dagestan lehnt Russland jegliche Verantwortung ab und schiebt sie dem Ausland zu, ohne Belege anzuführen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow stellte am Dienstag etwa eine Einmischung von außen als Gefahr für Russland dar. Am Vorabend hatte sich Präsident Wladimir Putin demnach mit seinem Sicherheitsrat und den Leitern der Sicherheitsbehörden beraten. Am Kreis der Teilnehmer lasse sich ablesen, dass es um „verstärkte Maßnahmen zur Abwehr einer Einmischung von außen“ gegangen sei, sagte Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Details könne er nicht nennen.