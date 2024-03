UN-Sicherheitsrat Russland legt Veto gegen UN-Resolution zu Nordkorea ein

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte vor der Abstimmung, westliche Länder versuchten, Nordkorea zu „strangulieren“. Die Sanktionen hätten sich als „irrelevant“ und „von der Realität losgelöst“ erwiesen, was die Einschränkung des nordkoreanischen Atomprogramms angehe. Die Resolution ändert nichts an den Sanktionen selbst. Sie bleiben weiterhin in Kraft.