Weniger Besuch und Ausgang : Kremlgegner Nawalny nun im Straflager mit härteren Bedingungen

Alexej Nawalny, russischer Oppositionspolitiker, wird in einem Gerichtssaal in Wladimir per Videoverbindung aus dem Gefängnis zugeschaltet. (Archivfoto) Foto: dpa/Vladimir Kondrashov

Moskau Angehörige, Mitarbeiter und Freunde hatten einige Tage keinen Kontakt mehr zu Kremlgegner Alexej Nawalny gehabt. Jetzt konnte sein Anwalt ihn in einem Straflager mit besonders harten Haftbedingungen besuchen.

Der gerade erst zu neun Jahren Haft verurteilte Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben in ein Straflager mit härteren Bedingungen als bisher verlegt worden. Er sei in die Strafkolonie 6 in Melechowo nahe der Stadt Kowrow verlegt worden und befinde sich gerade in Quarantäne, teilte der 46-Jährige am Mittwoch bei Instagram mit. Zuvor hatten sich Angehörige, Mitarbeiter, Freunde und Unterstützer Sorgen gemacht über den Verbleib des schärfsten Gegners von Kremlchef Wladimir Putin. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch sagte am Vortag, sein Leben sei in Gefahr.