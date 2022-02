Das russische Militär hat am Donnerstag (24. Februar 2022) mit dem lange befürchteten Angriff auf die Ukraine begonnen. Große Explosionen waren vor Sonnenaufgang in Kiew, Charkiw und Odessa zu hören. Auf dem Foto untersuchen Polizisten und Sicherheitskräfte die Überreste einer Granate in einer Straße in Kiew.