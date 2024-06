Lebenslange Haftstrafe möglich Russisch-amerikanische Doppelstaatlerin wegen Spende in Russland vor Gericht

Die 32-jährige Karelina, die in Kalifornien in den USA lebte, stand am Donnerstag in der russischen Stadt Jekaterinburg vor Gericht. Ihr wird eine Spende in Höhe von 50 US-Dollar (rund 47 Euro) im Jahr 2022 an eine ukrainische Organisation zur Last gelegt, die die ukrainische Armee unterstützt, wie das Gericht mitteilte und russische Medien berichteten. Im Falle einer Verurteilung droht ihr eine lebenslange Haftstrafe.