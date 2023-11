Präsidentschaftswahl im März Diese Russen hätten Chancen, falls Putin nicht zur Wahl antritt

Eine gewisse Berühmtheit erlangte er mit seiner dramatischen Behauptung, er habe Putin einmal vor einem Bären gerettet: Demnach war er mit Putin in einem Haus in den Bergen, als er hörte, dass ein Bär vor der Tür war: „Der Bär und ich sahen einander in die Augen“, erzählte Djumin. „Er wich ein wenig zurück, und ich öffnete die Tür und feuerte das gesamte Magazin meiner Pistole auf seine Füße ab.“