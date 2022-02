Ukraine-Krise : Russland erkennt auch von Ukraine gehaltenes Gebiet als unabhängig an

Ukrainische Grenzbeamte stehen an einem Kontrollpunkt zwischen dem von den von Russland unterstützten Separatisten kontrollierten Gebiet und dem von den ukrainischen Streitkräften kontrollierten Gebiet in der Ostukraine (Symbolfoto). Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Moskau Russlands Anerkennung von Separatistengebieten in der Ostukraine erstreckt sich auch auf derzeit von ukrainischen Kräften gehaltenes Gebiet.

Das sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Die Erklärung aus Moskau befördert die Befürchtung, ein vollständiger Einmarsch Russlands in der Ukraine könnte bevorstehen, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Montag die Anerkennung der Separatistengebiete in den Regionen Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten bekanntgegeben und die Entsendung von Truppen - angeblich zum „Erhalt des Friedens“ - dorthin angeordnet hatte.

Peskow sagte, Russland habe die Unabhängigkeit der Rebellenregionen innerhalb von Grenzen anerkannt, die existiert hätten, als diese im Jahr 2014 ihre Unabhängigkeit verkündeten. Ukrainische Streitkräfte hatten schließlich die Kontrolle über weite Teile beider Regionen wiedererrungen. In dem seit fast acht Jahren andauernden Konflikt sind mehr als 14.000 Menschen getötet worden.

Russland führte zunächst nicht aus, was genau als Grenze der Separatistengebiete erachtet werde. Der Schritt vom Montag war in westlichen Staaten weithin als Vorbote einer russischen Invasion betrachtet worden. Russland hat in den vergangenen Wochen schätzungsweise etwa 150.000 Soldaten nahe der Ukraine versammelt. Die USA und andere Staaten hatten davor gewarnt, dass Russland einen Einmarsch plane. Staats- und Regierungschefs in aller Welt verurteilten das russische Vorgehen und erklärten, sie bereiteten Sanktionen vor. In einem ersten Schritt stoppte die Bundesregierung vorläufig die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2.

Am Montagabend wurden gepanzerte Fahrzeuge gesichtet, die sich durch die ostukrainischen Separatistengebiete bewegten. Es war zunächst unklar, ob es sich um russische Militärfahrzeuge handelte. Aus Russland kam zunächst keine Bestätigung für einen bereits laufenden Einsatz in den Rebellengebieten. Wladislaw Brig, Mitglied des separatistischen Lokalrats in Donezk, sagte Journalisten jedoch am Dienstag, russische Truppen seien in die Region Donezk eingerückt. Sie hätten im Norden und Westen des Gebiets Stellung bezogen.

Seit Ausbruch des Konflikts nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 hatten die Ukraine und deren westliche Verbündete Moskau vorgeworfen, die Separatisten mit Soldaten und Waffen auszustatten. Russland stritt dies ab und erklärte, bei Russen, die in der Ostukraine kämpften, handele es sich um Freiwillige.

Putins Schritt vom Montag formalisiert den russischen Einfluss auf die Regionen und gibt Russland freie Hand, dort Streitkräfte einzusetzen: Am Dienstag wurden in Russland neue Gesetze auf den Weg gebracht, die den Einsatz von Truppen dort erlauben würden. Die Gesetzesentwürfe, die schnell durch beide Kammern des russischen Parlaments gingen, sehen militärische Verbindungen vor, einschließlich einer möglichen Einrichtung russischer Militärstützpunkte in den Separatistenregionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versuchte in der Nacht, Ruhe auszustrahlen und gab sich unerschrocken. Die Ukraine fürchte nichts und niemanden, sagte Selenskyj. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wollte sich am Dienstag in Washington mit US-Außenminister Antony Blinken treffen.

(mba/dpa)