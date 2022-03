Kriegskommunikation : Russland drängt mit Falschinformationen auf Sitzung im UN-Sicherheitsrat

Blick in den Sitzungssaal des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen Ende Januar (Archivfoto). Foto: dpa/Richard Drew

New York Mit längst entkräfteten Behauptungen über geheime Vorgänge in der Ukraine konnte der Kreml bislang höchstens im Internet Gehör finden. Nun hat Russland eine Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen anberaumt.

Die Ukraine und die USA halten sich nach übereinstimmenden Informationen an die Biowaffenkonvention. Internationale Faktenchecker haben längst den Vorwurf Russlands entkräftet, die USA und die Ukraine würden biologische Waffen entwickeln.

Auch die Vereinten Nationen sagten, sie wüssten nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen.

Dennoch soll sich der UN-Sicherheitsrat nach dem Willen Russlands am Freitag mit dem Thema beschäftigen. Einen entsprechenden Antrag stellte die russische Vertretung am Donnerstag. Diplomaten zufolge ist eine Dringlichkeitssitzung für 16.00 Uhr MEZ (10.00 Uhr New Yorker Zeit) angesetzt.