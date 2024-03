Hintergrund Chronologie der Terroranschläge in Russland

In Russland sind in der Vergangenheit schon Hunderte Menschen bei Terroranschlägen ums Leben gekommen. Die Attacke bei Moskau auf eine Konzerthalle mit mehr als 130 Toten am 22. März 2024 lässt an frühere Ereignisse mit vielen Opfern denken.

Wir haben die schwersten Vorkommnisse der letzten Jahre aufgelistet: