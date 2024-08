Moskau-Botschafter Lambsdorff „Es ging Putin nur um den Tiergarten-Mörder“

Interview · Seit rund einem Jahr ist Alexander Graf Lambsdorff deutscher Botschafter in Russland. Im Interview spricht der Bonner über Diplomatie in Kriegszeiten, Chancen auf einen Waffenstillstand, den historischen Gefangenenaustausch – und wie es sich als Deutscher in Moskau lebt.

16.08.2024 , 14:45 Uhr

Lambsdorff sagt: „Die Kontakte zur russischen Regierung sind zurzeit sehr beschränkt“. Foto: dpa/Carsten Koall

Von Bernd Eyermann, Helge Matthiesen und Nils Rüdel