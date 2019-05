Nach Russland-Bericht : US-Sonderermittler Mueller will nicht vor Kongress aussagen

US-Sonderermittler Mueller will nicht vor Kongress aussagen

Washington US-Sonderermittler Robert Mueller will nicht vor dem Kongress aussagen. Die oppositionellen Demokraten wollten ihn selbst befragen, da sie glauben, dass seine Ermittlungsergebnisse zur Russland-Affäre falsch zusammengefasst worden sind.

Der US-Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, will nicht vor dem Kongress aussagen. Er halte dies nicht für "angemessen", sein Ermittlungsbericht spreche "für sich selbst", sagte Mueller am Mittwoch in Washington bei einem Kurzauftritt vor den Medien.