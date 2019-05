Untersuchung in Russland-Affäre : Trump blockiert Herausgabe von ungeschwärztem Mueller-Bericht

Washington US-Präsident Donald Trump verweigert die Herausgabe des ungeschwärzten Berichts von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Untersuchung.

Die Auseinandersetzung zwischen US-Präsident Donald Trump und den Demokraten im Kongress über die Offenlegung vertraulicher Unterlagen eskaliert. Das Weiße Haus teilte am Mittwoch in Washington mit, Trump mache von seinem Recht Gebrauch, die Herausgabe des kompletten, ungeschwärzten Berichts von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre an den Kongress zu verweigern. Die Regierung beruft sich dabei auf das sogenannte „executive privilege“. Dieses Privileg schützt die Vertraulichkeit von Unterlagen, etwa in Fragen der nationalen Sicherheit.