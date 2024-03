Verstorbener Oppositioneller Russisches Gericht weist Klage von Nawalnys Mutter zurück

Ein Gericht in Labytnangi am Polarkreis habe erklärt, gegen unzureichende medizinische Versorgung in der Haft könne nur der Betroffene selbst klagen, sagte der Chef der von Nawalny gegründeten Antikorruptionsstiftung, Iwan Schdanow, am Donnerstag. Nawalny habe immer wieder gegen Strafanstalten geklagt, weil er nicht medizinisch versorgt werde. „Jetzt, wo er getötet worden ist, wird die Klage seiner Familie mit Gespött zurückgewiesen“, kritisierte Schdanow auf der Plattform Telegram.