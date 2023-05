Routineflug der Europäischen Grenzschutzagentur Russischer Kampfjet fängt polnisches Flugzeug über Schwarzem Meer ab

Das russische Kampfflugzeug habe sich dem polnischen Flugzeug „dreimal genähert, ohne den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten“. Das polnische Flugzeug geriet den Angaben aus Warschau zufolge dadurch in „erhebliche Turbulenzen“. Die fünfköpfige Besatzung habe zwischenzeitlich „die Kontrolle über das Flugzeug und an Höhe verloren“. Der russische Kampfjet sei „direkt vor der Nase des Flugzeugs“ geflogen und habe seine Flugbahn in einer Entfernung von „etwa fünf Metern“ gekreuzt. Nach dem Vorfall landete das polnische Flugzeug demnach sicher in Rumänien.