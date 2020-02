Russischer Präsident : Putin könnte mit Verfassungsänderung lebenslange Immunität bekommen

Moskau Russland Präsident möchte eine Verfassungsänderung umsetzen. Damit könne Putin lebenslange Immunität bekommen. Das Parlament stimmte der Änderung in einer ersten Lesung zu.

Kremlchef Wladimir Putin könnte mit den geplanten Verfassungsänderungen Immunität auf Lebenszeit bekommen. Das werde in einem neuen Artikel in der Verfassung vorgeschlagen, sagte Pawel Krascheninnikow am Dienstag der Staatsagentur Tass zufolge. Der Abgeordnete sitzt in einer Arbeitsgruppe des Präsidenten, die Vorschläge für diese Änderungen ausarbeitet. Bislang gibt es diesen besonderen Schutz vor Strafverfolgung als Gesetz; dies solle nun in der Verfassung verankert werden, sagte der Politiker.