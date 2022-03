Nach Sabotage von Nachrichtensendung : Russische TV-Demonstrantin steht vor Moskauer Gericht

Brüssel Die russische Demonstrantin mit Anti-Kriegs-Plakat, Marina Owsjannikowa, bekannte sich vor Gericht als nicht schuldig. Ihr Anwalt befürchtete eine schwere Strafe nach dem neuen Mediengesetz, das die Verbreitung von Falschinformationen unterbinden soll.

Die russische Demonstrantin Marina Owsjannikowa, die mit einem Anti-Kriegs-Plakat in einer Nachrichtensendung gegen die Militäroffensive in der Ukraine protestierte, hat sich am Dienstag vor einem Gericht in Moskau verantworten müssen. Wie das Bezirksgericht Ostankino in Moskau auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, drohen der Angeklagten zehn Tage Haft. Sie wurde zunächst nicht nach dem neuen russischen Mediengesetz angeklagt, das bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von "Falschnachrichten" über das Militär vorsieht.