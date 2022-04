Ukraine-Lügen : Für russische Diplomaten gehören Falschinformationen zum Job

Smartphone mit Apps für soziale Netzwerke (Symbolbild). Foto: Medienanstalt Berlin-Brandenburg/BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

New York Die russische Desinformationskampagne in Sachen Ukraine läuft auf Hochtouren - trotz Gegenmaßnahmen. Denn der Kreml besitzt neben Staatsmedien noch ein anderes Werkzeug für Propaganda: Diplomaten.

Regierungen und Social-Media-Unternehmen sind bemüht, die Verbreitung von Falschinformationen über den Ukraine-Krieg durch Russlands staatliche Medien zu unterdrücken. Aber der Kreml hat mehr als nur ein einziges wichtiges Werkzeug für seine Propaganda: Seine Diplomaten übernehmen einen Teil der schmutzigen Arbeit. Russlands Botschaften und Konsulate rund um die Welt benutzen rege Facebook, Twitter und andere Plattformen, um Schuldzuweisungen nach Gräueltaten russischer Soldaten in der Ukraine abzuwehren, Fakten zu verdrehen und damit zugleich zu versuchen, die internationale Koalition zur Unterstützung der Ukraine zu untergraben.

Technologie-Unternehmen haben als Antwort vermehrt diplomatische Konten als „russische Regierungsorganisation“ markiert und solche Accounts aus ihren Empfehlungen und Suchergebnissen entfernt. Aber die Konten sind weiter aktiv, verbreiten Fehlinformationen, Lügen und Propaganda in fast allen Ländern - zum Teil deshalb, weil ihr diplomatischer Status ihnen eine zusätzliche Schutzschicht gegenüber der Content-Moderation gibt.

Mit seinen Hunderten von Social-Media-Konten auf jedem Kontinent agiert das russische diplomatische Korps als ein globales Netzwerk für Propaganda. Immer wieder dieselben Behauptungen können recycelt und auf ein bestimmtes Publikum in verschiedenen Ländern zugeschnitten werden. Und bislang sind Gegenmaßnahmen begrenzt erfolgreich geblieben.

„Diese Diplomaten haben jede Woche seit Beginn des Krieges Tausende Male gepostet, auf Twitter mehr als eine Million Interaktionen pro Woche geerntet“, sagt Marcel Schliebs, ein auf Desinformation spezialisierter Forscher am Oxford Internet-Institut der Universität Oxford. Er hat mehr als 300 Social-Media-Konten verfolgt, die mit russischen Botschaften, Konsulaten und diplomatischen Gruppen verbunden sind.

Einige Botschaften wie etwa die in Großbritannien und Mexiko sind besonders aktiv, russische Propaganda und falsche Behauptungen über die Ukraine-Invasion zu verbreiten. Der russische Raketenangriff auf einen Bahnhof, der 50 Menschen tötete? Ukrainer steckten dahinter, log die Moskauer Vertretung in London auf Twitter. Das Gerede über russische Kriegsverbrechen? Es sei ein Komplott der Briten, um Russland schlecht zu machen. Jene Ukrainer, die für ihr Land kämpfen? Das seien Neonazis, die auf Anweisung der USA operierten.

All das und andere Verschwörungstheorien twitterte die Vertretung in London allein an einem einzelnen Tag in der vergangenen Woche, jeder Beitrag kam auf Hunderte oder Tausende Retweets, Kommentare und Likes.

„Sie müssten es besser wissen, aber so ist es, wenn man in einem totalitären Regime lebt und für dieses arbeitet“, sagt Nicholas Cull, ein Professor an der Universität von Südkalifornien, der die Schnittpunkte zwischen Diplomatie und Propaganda studiert. „Ein totalitäres Regime erfordert eine Medienblase. Es erfordert Zensur daheim, und es erfordert, dass du selbst Nachrichten aussendest, für ein einheimisches und auch für ein ausländisches Publikum.“

Dass Diplomaten generell bestimmte Themen, die ihren Ländern besonders wichtig sind, in die ausländische Öffentlichkeit bringen und voranzutreiben versuchen, ist gang und gäbe. Die russischen Diplomaten insbesondere sind seit Langem dafür bekannt, die Desinformation des Kreml aktiv zu unterstützen. So nutzen sie beispielsweise die sozialen Medien, um falsche Darstellungen über die Krim-Invasion 2014 oder über Giftanschläge auf Dissidenten zu verbreiten.

Das Forensische Digitale Forschungslabor der US-Denkfabrik Atlantic Council hat sich intensiv mit diesem Feld beschäftigt. Nach seiner Feststellung spielen russische Diplomaten neben Staatsmedien und Bots auf den sozialen Netzwerken eine Schlüsselrolle im ausgeklügelten Desinformationsapparat ihres Landes.

Technologie-Unternehmen und sogar Regierungen haben seit Beginn der Ukraine-Invasion am 24. Februar versucht, den Fluss von falschen Darstellungen aus der Quelle russischer Staatsmedien zu stoppen. So hat die EU beispielsweise das Nachrichtenportal Sputnik und den Sender RT gesperrt, der Konzern Meta verbannte sie von seinen Plattformen Facebook und Instagram.

Die prorussische Propaganda in Sachen Ukraine hatte schon Wochen vor Beginn der Invasion merklich zugenommen, unmittelbar danach rollte sie voll an. Die diplomatischen Konten twitterten 2000 Mal in der Woche, Schliebs' Forschung zufolge mit großer Resonanz. Sie ist zurückgegangen, seit Twitter diesen Monat bekanntgab, mehr als 300 Accounts nicht mehr zu empfehlen oder sie nicht mehr in Suchergebnisse einzuschließen, um ihre Reichweite zu begrenzen. Aber trotzdem bringen es die von Schliebs beobachteten Konten immer noch auf etwa eine halbe Million Likes, Retweets und Kommentare pro Woche.

Zwar haben Twitter und Facebook eine Reihe dieser Accounts als „russische Regierungsorganisation“ markiert, damit Nutzer wissen, aus welchen Quellen die Informationen kommen. Aber Schliebs sagt, dass zwei Drittel der von ihm verfolgten rund 300 Konten kein solches Etikett aufweisen.

Er verglich die Reaktion der Technologie-Unternehmen auf die russische Invasion mit der auf die US-Wahl 2020, dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und auf die Corona-Pandemie. Der damalige US-Präsident Donald Trump wurde wegen Aufstachelung zur Gewalt vor den Ereignissen am 6. Januar von Twitter verbannt. Aber die russischen Diplomaten mit ihren wilden Verschwörungstheorien und Behauptungen bleiben. „Ich will ihn (Trump) keinesfalls verteidigen, aber ich sehe keine Konsistenz in diesem Kurs“, sagt Schliebs.

Aber er räumt auch die Gefahr ein, dass zu hartes Vorgehen gegen die Diplomaten-Konten bei Twitter und Facebook Russland und seine Unterstützer zwingen könnte, auf weniger transparente Plattformen wie Telegram umzusteigen. Offenbar bereiten sich Russlands Diplomaten schon darauf vor. „Meet our DiploFamily on @Telegram“ twitterte die russische Botschaft in London in der vergangenen Woche - eine Einladung, auf Telegram „Bekanntschaft mit Russlands Diplomatenfamilie“ zu machen.

(peng/dpa)