Nach Tod von Kremelkritiker Prominente Russen fordern Herausgabe von Nawalnys Leichnam

Russische Prominente haben in Videos die Regierung in Moskau zur Herausgabe der Leiche des in einem Straflager verstorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny gefordert. Der Tote müsse an seine Familie übergeben werden, sagten unter anderen der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow, der Ballettstar Mikhail Baryshnikov und Nadja Tolokonnikowa, ein Mitglied der Protestgruppe Pussy Riot.