Durchsuchung in Anti-Korruptions-Stiftung : Russische Polizei nimmt Kreml-Kritiker Nawalny erneut fest

Durchsuchung in Anti-Korruptions-Stiftung

Alexej Nawalny, Oppostionspolitiker aus Russland, in einem Gerichtssaal. (Archivbild). Foto: dpa/Pavel Golovkin

Moskau Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist erneut von der russischen Polizei festgenommen worden. Zuvor wurde laut seiner Sprecherin das Büro seiner Anti-Korruptions-Stiftung in Moskau durchsucht.

Am Mittwoch hatte Nawalny im Internet gegen die "Entführung" seines Weggefährten Ruslan Schaweddinow protestiert. Der 23-Jährige wurde demnach widerrechtlich zum Militärdienst eingezogen und in eine entlegene Basis in der Arktis gebracht, wo er als "politischer Gefangener" festgehalten werde.