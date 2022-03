Infrastruktur als Ziel : US-Justiz klagt vier russische Hacker wegen weltweiter Angriffe auf Energiesektor an

Washington Wer Zugang zu den Computern einer Ölraffinerie oder eines Atomkraftwerks hat, kann viel Schaden anrichten. Solche Angriffe werfen US-Ermittler vier Hackern aus Russland vor - lange vor dem Krieg in der Ukraine.

Die US-Justiz hat vier Angestellte russischer Behörden als Hacker angeklagt. Sie sollen sich von 2012 bis 2018 weltweit illegal Zugang zu Computern des Energiesektors verschafft haben, wie das US-Justizministerium am Donnerstag erklärte. Insgesamt seien in etwa 135 Ländern „Tausende Computer in Hunderten Firmen und Organisationen“ Ziel der Hacker gewesen. „Staatliche russische Hacker stellen in den Vereinigten Staaten und weltweit eine ernsthafte und anhaltende Bedrohung für die kritische Infrastruktur dar“, erklärte die stellvertretende Justizministerin Lisa Monaco.