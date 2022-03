Einzige Möglichkeit Richtung Westen : Russische Flucht nach Helsinki

Passagiere steigen in Helsinki aus dem Zug aus St. Petersburg. Foto: AP/Markku Ulander

Der Luftraum ist geschlossen, und so bleibt vielen Russen, die ihr Land gen Westen verlassen wollen, nur der Landweg nach Finnland. Die Züge aus St. Petersburg nach Helsinki sind ausgebucht. Die finnische Bahn will ihr Angebot nun ausbauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Mattern

„Mein Land wurde mir gestohlen“, sagt eine Russin unter Tränen im Zug von St. Petersburg nach Helsinki. Sie arbeitet für eine internationale Menschenrechtsorganisation, deren gesamte Mitglieder beschlossen haben, Russland zu verlassen. Ihren Namen will sie gegenüber der finnischen Zeitung „Helsingin Sanomat“ nicht nennen, ihre Angst ist zu groß.

Finnland wird während des Ukraine-Krieges zu einem Fluchtziel, nicht nur für Ukrainer, sondern auch für Putin-Kritiker unter den Russen. Es ist für sie fast die einzige Möglichkeit, in die Europäische Union zu gelangen, nachdem der europäische Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt wurde. Finnland ist der EU-Staat mit der längsten Landesgrenze zu Russland, sie misst rund 1300 Kilometer. Doch der Weg steht nur denjenigen offen, die ein gültiges Schengen-Visum haben.

Die wohlhabende Mittelklasse bringt sich in Sicherheit

Der Zug, der zweimal am Tag von St. Petersburg nach Helsinki fährt, ist seit Tagen ausgebucht, dies gilt auch für die Busse, die diese Route nehmen. Auch der russische Autoverkehr nach Finnland nimmt zu, es ist die wohlhabende Mittelklasse, die sich in Sicherheit bringt. Flüge fallen aufgrund der Sanktionen weg, als Ausnahme gelten die Ziele Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Laut der finnischen Innenministerin Krista Mikkonen reisten die meisten Russen in andere Länder weiter. Und während Ukrainer erst mal nach einem EU-Abkommen ein Aufenthaltsrecht bekämen, würden Russen bei einem Asylverfahren der üblichen Prozedur unterworfen. Auch wird eine Impfung mit dem russischen Vakzin „Sputnik“ in Finnland nicht akzeptiert. Doch es wird damit gerechnet, dass noch mehr Russen nach Finnland kommen.

Die Angst reist mit

„Wir versuchen mehrere Fahrten an mehreren Tagen in der nächsten Woche zusätzlich anzubieten“, sagte ein Sprecher der finnischen Bahn dem finnsichen Sender YLE. 400 Kilometer trennen St. Petersburg und Helsinki. Für das Zugunternehmen Allegro sind die Fahrten nicht wirklich profitabel, da die Waggons in Richtung Russland fast leer sind. Auf dem „Finnischen Bahnhof“ in St. Petersburg drängen sich nun gut gekleidete Menschen mit einer großen Anzahl von Rollkoffern. Einige erzählten von notwendigen ärztlichen Behandlungen, die derzeit in Russland nicht mehr möglich sind, wie die „Nowaja Gaseta“ berichtet.

Viele der Russen, die derzeit die Grenze passieren, haben zumeist Verwandte im westlichen Europa, wo sie unterkommen können, so finnische Medien. Oder sie haben dort ihren Wohnsitz und die Fahrt über Finnland ist für sie die einzige Möglichkeit, wieder in den Westen zu gelangen. Und die Angst reist mit – niemand will sich fotografieren lassen.

Demonstranten droht Gefängnis

Zwar erklärte der russische Staatspräsident Wladimir Putin am Samstag, dass er nicht plane, das Kriegsrecht einzuführen, was ihm erlauben würde, noch härter gegen Kritiker vorzugehen. Doch gilt das russische Staatsoberhaupt nicht als jemand, dessen Garantien man glauben kann. Schon jetzt kann das Verbreiten von „Fake News“ mit bis zu 15 Jahren Gefängnis geahndet werden. Russische Reisende berichten, dass Antikriegs-Demonstranten in ihrem Land zuerst Geldstrafen bekämen, bei Wiederholung jedoch inhaftiert würden. Die Ausrufung des Kriegsrechts ginge auch mit der Schließung der Grenzen einher.