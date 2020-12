Ludovic Orban : Rumäniens Regierungschef nach Wahlniederlage zurückgetreten

Bukarest Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Ludovic Orban erhielt bei den Wahlen keine absolute Mehrheit. Medien spekulierten, dass Präsidente Iohannis ihn zum Rücktritt gedrängt habe.

Rumäniens bürgerlicher Ministerpräsident Ludovic Orban hat am Montagabend sein Amt als Regierungschef niedergelegt. Als Grund nannte er die Niederlage seiner Partei PNL bei der Parlamentswahl, bei der am Sonntag die Oppositionspartei PSD (Sozialdemokraten) auf Platz eins gekommen war. „Ich klammere mich an kein Amt“, sagte er. Als Vorsitzender der PNL wolle er aber an den nun bevorstehenden Verhandlungen über eine Regierungskoalition teilnehmen.