Studie Rückgang der Frachtmenge im Roten Meer geht nicht auf Nahost-Krieg zurück

Die Eskalation im Nahost-Konflikt hat einer Studie zufolge den Welthandel bislang nicht belastet. Zwar sei im Roten Meer die Menge an verschifften Standardcontainern im November auf gut 500.000 gesunken, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch mitteilte. Normal wären knapp 600.000 Stück zu erwarten gewesen. „Der jüngste Rückgang der Frachtmenge dürfte in erster Linie konjunkturelle Ursachen haben und noch keine Folge der jüngsten gezielten Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer sein“, sagte IfW-Handelsexperte Vincent Stamer. In internationalen Gewässern im südlichen Roten Meer sind zuletzt mehrere Handelsschiffe unter Beschuss geraten. Israel warf den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen aus dem Jemen vor, im November ein von Großbritannien und Japan betriebenes Frachtschiff im südlichen Roten Meer gekapert zu haben.