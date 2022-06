Regierung lässt sich „nicht abschrecken“ : Ruanda weiterhin zu Zusammenarbeit mit Großbritannien bei Abschiebungen bereit

Eine Boeing 767 steht auf dem Militärflugplatz MoD Boscombe Down, in der Nähe von Salisbury. Es wird angenommen, dass es sich um die Maschine handelt, welche Asylsuchende von Großbritannien nach Ruanda bringen soll. Foto: dpa/Andrew Matthews

Kigali Der erste Abschiebeflug war aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte abgesagt worden. Davon lasse sich Ruandas Regierung aber nicht abschrecken, sagte eine Sprecherin. Sie will an dem Asylabkommen festhalten.

Ruanda will trotz einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte weiterhin an dem umstrittenen Asylabkommen mit Großbritannien festhalten. „Wir lassen uns von diesen Entwicklungen nicht abschrecken“, sagte Regierungssprecherin Yolande Makolo der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. „Ruanda ist nach wie vor fest entschlossen, diese Partnerschaft zu verwirklichen.“ Die Regierung sei bereit, die Migranten aufzunehmen und „ihnen Sicherheit und Chancen in unserem Land zu bieten“.