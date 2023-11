Urteil gefällt Britisches Oberstes Gericht lehnt Abschiebungen nach Ruanda als illegal ab

Die Regierung in London will damit Menschen vor allem abschrecken, die gefährliche Überfahrt über den Ärmelkanal in oft nicht seetauglichen Booten von Frankreich nach Großbritannien zu wagen. Allein in diesem Jahr kamen über 27.000 Menschen über diesen Weg nach Großbritannien. Sunak hatte das Ende dieser irregulären Migartion zu einer seiner Top-Prioritäten erklärt.